«Братушки» -болгары предложили ВСУ воздушные мины для борьбы с русскими «Ланцетами»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Братушкам стоило бы призадуматься, что будет с ними, если Россия не будет мешать Туркам разобраться с ними.... Посмотрели бы хотя бы на бывшую Югославию... Да и ЕС из них сделает резервацию для мигрантов которых вытеснят к ним с ряда государств... Перспектива конечно незавидная для братушек будет...