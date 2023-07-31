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«Братушки» -болгары предложили ВСУ воздушные мины для борьбы с русскими «Ланцетами»

«Братушки» -болгары предложили ВСУ воздушные мины для борьбы с русскими «Ланцетами»

Что не так с провалом наступления ВСУ и почему укры мечтают о нашем «Бумеранге» Александр Ситников На фото: беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет» (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) Западные генералы продолжают рассказывать сказки о непреодолимых русских минных полях, из-за которых якобы остановились непобедимые ВСУ.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Братушкам стоило бы призадуматься, что будет с ними, если Россия не будет мешать Туркам разобраться с ними.... Посмотрели бы хотя бы на бывшую Югославию... Да и ЕС из них сделает резервацию для мигрантов которых вытеснят к ним с ряда государств... Перспектива конечно незавидная для братушек будет...
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