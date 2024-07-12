На трассе под Нижним Новгородом столкнулись 11 машин – есть пострадавшие

Массовое ДТП произошло утром в пятницу, 12 июля, на трассе М7 «Волга» в Нижегородской области. В результате столкновения 11 автомобилей пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
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