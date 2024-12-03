Актриса Катерина Ковальчук рассказала о съемках в американском фильме «Рядовой»

Актриса Катерина Ковальчук поделилась историей своей первой работы в американском кино. Почти сразу после окончания института ей предложили роль в независимом короткометражном фильме «Рядовой», съемки которого проходили в штате Кентукки.
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