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Актриса Катерина Ковальчук рассказала о съемках в американском фильме «Рядовой»

Актриса Катерина Ковальчук рассказала о съемках в американском фильме «Рядовой»

Актриса Катерина Ковальчук поделилась историей своей первой работы в американском кино. Почти сразу после окончания института ей предложили роль в независимом короткометражном фильме «Рядовой», съемки которого проходили в штате Кентукки.

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