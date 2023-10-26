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"Последняя часть заходит слишком далеко". София Коппола отказалась снимать "Сумерки" из-за неоднозначного сюжета

"Последняя часть заходит слишком далеко". София Коппола отказалась снимать "Сумерки" из-за неоднозначного сюжета

Режиссёр София Коппола, которая недавно представила свой новый фильм "Присцилла" о знакомстве Элвиса Пресли с женой, рассказала журналу Rolling Stone, почему отказалась снимать фильмы по романам Стефани Майер о любви девушки и вампира.

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