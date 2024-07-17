Лавров пообещал учесть отход Берна от принципов нейтралитета Глава МИД РФ Сергей Лавров в настоящее время находится в Нью-Йорке, где накануне прошли открытые дебаты Совбеза ООН.
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Лавров пообещал учесть отход Берна от принципов нейтралитета Глава МИД РФ Сергей Лавров в настоящее время находится в Нью-Йорке, где накануне прошли открытые дебаты Совбеза ООН.
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