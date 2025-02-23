Союз меча и орала: как ЕС превратился в труппу погорелого театра

Использованы материалы: Global Look Press/Telmo Pinto/Keystone Press Agency, Global Look Press/IMAGO/Noah Wedel, Global Look Press/Telmo Pinto/Keystone Press Agency Прессинг Зеленского со стороны Трампа усиливается с каждым днем проволочек с заключением соглашения по ресурсам.
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