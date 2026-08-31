Блогер JerryRigEverything сломал складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Нельсон выяснил, что внешний дисплей устройства достаточно прочный и устойчивый к повреждениям, тогда как гибкий внутренний экран легко царапается, что характерно для экранов всех складных устройств.
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