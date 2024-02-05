Mercedes-AMG может покинуть один из топовых инженеров. И уйти в Ferrari

LAT ImagesПо окончании сезона 2024 года заводскую команду Mercedes-AMG покинет Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион Формулы 1 с 2025 года будет выступать за заводскую команду Ferrari, но уходом гонщика потери немецкой команды могут не ограничиться.