В Липецкой области вынесли приговор по делу о смерти пациентки после блокады Суд в Липецкой области приговорил мужчину, проводившего пациентам паравертебральные блокады без лицензии, к трём годам колонии-поселения по делу о смерти 28-летней женщины.
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