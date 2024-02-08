В Самарской области по материалам, собранным сотрудниками полиции, недобросовестному работодателю судом назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 1,6 млн рублей

Сотрудники УВМ Главного управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на торговых и промышленных объектах региона.
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