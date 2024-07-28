"Зенит" и "Динамо" возглавляют турнирную таблицу РПЛ после двух туров

В Москве состоялись два важных матча чемпионата России по футболу. "Зенит" обыграл казанский "Рубин" со счетом 4:0, а столичное дерби между "Динамо" и "Локомотивом" завершилось победой хозяев со счетом 3:1.
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