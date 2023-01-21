Специальная социальная выплата медицинским работникам. Полная информация по категориям получателей с размерами выплат и порядком получения С ФЕВРАЛЯ МЕСЯЦА НАЧНУТ ПЛАТИТЬ МЕДИКАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ… Социальный фонд в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату медработникам Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях… Специальная социальная выплата медицинским работникам.