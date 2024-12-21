Россиянам дали советы, как выбрать конфеты для новогоднего подарка

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения порекомендовала обращать особое внимание на список ингредиентов при покупке конфет для новогоднего подарка.
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