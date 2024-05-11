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Гладков: ВСУ обстреляли Щетиновку, повредив крышу сельхозпредприятия

Гладков: ВСУ обстреляли Щетиновку, повредив крышу сельхозпредприятия

Белгородское село Щетиновка утром 11 мая оказалось под огнем ВСУ. Выпущенный украинскими националистами снаряд пробил крышу сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

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