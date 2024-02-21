Тренер "Далласа" Дебур назвал вратаря Шестеркина одним из лучших в НХЛ

Главный тренер "Даллас Старз" Питер Дебур после поражения своей команды от "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высоко оценил игру российского вратаря соперников Игоря Шестеркина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии