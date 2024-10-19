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  • Eduard
    Больницы в Израиле? Да там пломбу поставить цена с автомобиль!«Начал завидовать...
  • Eduard
    Не стгит сравнивать зарплаты,естт и другие разницы,цены например!«Начал завидовать...
  • Eduard
    Он прав!«Начал завидовать...

«Это просто катастрофа»: как Камала Харрис пытается укрепить свои позиции в ходе президентской гонки в США

«Это просто катастрофа»: как Камала Харрис пытается укрепить свои позиции в ходе президентской гонки в США

Штаб Трампа выступил с критикой в адрес Харрис из-за её интервью Fox News Ирина Таран Штаб Дональда Трампа назвал катастрофой интервью Камалы Харрис, которая побеседовала с журналистом телеканала Fox News.

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