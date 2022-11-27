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Аналитик Кравченко назвал ослабление доллара реакцией на политику ФРС

Аналитик Кравченко назвал ослабление доллара реакцией на политику ФРС

Индекс доллара за последний месяц упал по отношению к основным мировым валютам на 4,5%. Особенно заметной негативная динамика стала, в первой половине ноября, отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

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