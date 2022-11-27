Аналитик Кравченко назвал ослабление доллара реакцией на политику ФРС

Индекс доллара за последний месяц упал по отношению к основным мировым валютам на 4,5%. Особенно заметной негативная динамика стала, в первой половине ноября, отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
Индекс доллара за последний месяц упал по отношению к основным мировым валютам на 4,5%. Особенно заметной негативная динамика стала, в первой половине ноября, отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
Свежие комментарии