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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Официально: Konami поделится новостями о Silent Hill f и Silent Hill: Townfall в 2025 году В бесед...

Официально: Konami поделится новостями о Silent Hill f и Silent Hill: Townfall в 2025 году В бесед...

Официально: Konami поделится новостями о Silent Hill f и Silent Hill: Townfall в 2025 годуВ беседе с 4Gamer продюсер Silent Hill Мотои Окамото заявил, что Konami и ее партнеры продолжают усердно работать над ранее анонсированными играми серии.

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