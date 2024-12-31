Официально: Konami поделится новостями о Silent Hill f и Silent Hill: Townfall в 2025 году В бесед...

Официально: Konami поделится новостями о Silent Hill f и Silent Hill: Townfall в 2025 годуВ беседе с 4Gamer продюсер Silent Hill Мотои Окамото заявил, что Konami и ее партнеры продолжают усердно работать над ранее анонсированными играми серии.
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