Позор вдовы Навального* вскрылся после его смерти: О тайных похоронах - ни слова

16 февраля, ранее мало кому известная жена, скончавшегося всего за несколько часов до мероприятия, оппозиционера Юлия Навального выступила перед всем миром на Мюнхенской конференции по безопасности – там она предстала убитой горем вдовой, сквозь натянутый траур которой то и дело проскальзывала улыбка.