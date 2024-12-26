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С 2025 года ноябрянам, сдавшим нормативы ГТО, вернут часть уплаченного НДФЛ

С 2025 года ноябрянам, сдавшим нормативы ГТО, вернут часть уплаченного НДФЛ

В сумме это более 2 тыс. рублей, то есть 13% от стандартного вычета. Сэкономить смогут те, кто сдал нормы ГТО впервые и получил значок, не важно золотой, серебряный или бронзовый, и те, кто уже прошёл испытание и через год сделал это снова.

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