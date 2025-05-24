Великобритания и Чёрное море: игра с огнём?Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью российским журналистам раскрыл британские планы и высказал свою обеспокоенность по поводу усиления военно-морского потенциала Украины в районе Чёрного моря со стороны Лондона.
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