Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ в ходе боев за город Курахово

В распоряжении «Известий» 6 января есть кадры того, как российские военные уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении города Курахово, который расположен в юго-западной части Донбасса.
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