«Википедия» может пасть жертвой российского закона о запрете пропаганды VPN

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с требованиями закона о запрете рекламы и популяризации средств обхода блокировок в интернете, включая VPN.