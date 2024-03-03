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«Википедия» может пасть жертвой российского закона о запрете пропаганды VPN

«Википедия» может пасть жертвой российского закона о запрете пропаганды VPN

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с требованиями закона о запрете рекламы и популяризации средств обхода блокировок в интернете, включая VPN.

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