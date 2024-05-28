На полигоне ТБО в Надымском районе ЯНАО загорелись 10 тысяч кубометров мусора

В Надымском районе ЯНАО добровольцы тушат пожар площадью около 2500 кв. м на временном полигоне ТБО. Дым с горящей свалки к концу недели может накрыть поселок Лонгъюган, рассказал активист из Надыма Игорь Заборовский.
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