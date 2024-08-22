Винер о боксерше Хелиф, победившей на Олимпиаде: «Вышли девочки, чемпионки мира, а их просто избил этот молодой человек из Алжира»

На Олимпийских играх в Париже Хелиф взяла золото в весе до 66 кг. При этом в прошлом году она была отстранена от чемпионата мира под эгидой Международной федерации бокса (IBA), которая заявила, что спортсменка не прошла гендерный тест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии