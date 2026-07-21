В Ростовской области отразили ночную воздушную атаку БПЛА и ракет

В Ростовской области минувшей ночью была отражена воздушная атака, сообщили власти региона. Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты и ракеты в Ростове-на-Дону и четырёх районах области: Константиновском, Обливском, Боковском и Советском.
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