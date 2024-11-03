На трассах ХМАО ввели ограничения из-за погоды

В ХМАО установилась плохая видимость из-за метели и мокрого снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями на двух трассах установлено временное ограничение скорости, сообщили в управлении автодорог Югры.
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