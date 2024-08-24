Юрист рассказал, как Россия может помочь Дурову в защите его прав

Руководство России имеет возможность предпринять дипломатические шаги для защиты интересов арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщил в беседе с РИА Новости юрист Илья Русяев .
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