Во время репетиции "Двух капитанов" на сцене театра в Новосибирске рухнули декорации

У мостика с артистами подломилась опора. Происшествие попало на видео и распространилось в сети.В Новосибирском музыкальном театре, в разгар генеральной репетиции мюзикла "Два капитана", прямо на сцене сломалась декорация.
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