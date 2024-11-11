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"Бизнес – это выживание в лесу". Гандапас рассказал в Барнауле, как добиться успеха

"Бизнес – это выживание в лесу". Гандапас рассказал в Барнауле, как добиться успеха

Если решили стать предпринимателем, то начните относиться к своему делу как к вызову судьбы Барнаул посетил один из самых популярных и самых дорогих бизнес-тренеров России, признанный авторитет в вопросах публичных выступлений и лидерства Радислав Гандапас.

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