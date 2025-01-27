Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Два крымских научно-исследовательских института в области курортологии и санаторно-курортного лечения требуют "нового дыхания и инвестиций", судьба развития одного из них может решиться в ближайшее время.
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