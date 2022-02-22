Глава МИД Казахстана назвал невозможным размещение миротворцев ОДКБ в ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди напомнил, что Устав ОДКБ позволяет применять военные или миротворческие силы только на территории стран-участниц организации, в связи с чем направление сил организации в ЛНР и ДНР «невозможно».
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди напомнил, что Устав ОДКБ позволяет применять военные или миротворческие силы только на территории стран-участниц организации, в связи с чем направление сил организации в ЛНР и ДНР «невозможно».
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