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Кардиолог Кореневич объяснила, почему при высоком холестерине выше риск заболеть раком

Кардиолог Кореневич объяснила, почему при высоком холестерине выше риск заболеть раком

Почему растет холестерин По словам Анны Кореневич, врача-кардиолога с 23-летним стажем, обычно холестерин повышается у тех людей, которые: мало двигаются; много едят; много нервничают; мало спят; много работают; мало отдыхают; много курят; пьют алкоголь чаще 1-2 раз в неделю.

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