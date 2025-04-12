В Дзене появились единый партнерский кабинет и рейтинг СМИ

В Дзене появилась аналитика по крупнейшим СМИ в марте 2025 года от Mediascope. Рейтинг уже доступен 60 крупнейшим медиа в новом Едином партнерском кабинете СМИ в Дзене, ранее данные были представлены только клиентам Mediascope.
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