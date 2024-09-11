В США начались дебаты Трампа и Харрис: главное за сутки

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. В США стартовал первый раунд предвыборных дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, действующий глава Белого дома Джо Байден заявил о снятии ограничений на применение ВСУ дальнобойного оружия в России, военный рассказал, что украинские солдаты бросают своих тяжелораненых сослуживцев в Курской области.