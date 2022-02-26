Медвежий угол

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Стрельба в Киеве между метро Политехническая и метро Вокзальная

Стрельба в Киеве между метро Политехническая и метро Вокзальная

В Киеве - ночь длинных автоматных очередейСудя по всему, идут серьёзные боестолкновения практически в центре Киева.

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