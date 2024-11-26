Криптовалюта LCX выросла на 90% за 7 дней

Криптовалюта LUNC продемонстрировала впечатляющий рост, который удивил многих участников рынка. Токен LCX успешно преодолел значительный уровень сопротивления, что стало катализатором для взлета котировок на 90% за 7 дней .
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