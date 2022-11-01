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20 эмоциональных стоп-кадров, которые растопят сердце даже «сухаря»

20 эмоциональных стоп-кадров, которые растопят сердце даже «сухаря»

Эмоции — это то, что дает нам силы жить, любить, творить, вдохновляться, удивляться и сочувствовать. И вовсе не удивительно, что сегодня человек ставит яркие эмоции превыше чего-то материального, а умение их испытывать — как самое большое богатство.

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