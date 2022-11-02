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Казахстанские победители Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и чемпионатов мира будут пожизненно получать свыше 300 тысяч тенге в месяц

В Казахстане увеличили размер ежемесячного пожизненного обеспечения победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победителей чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

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