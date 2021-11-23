Происшествия

7 подписчиков

В Смоленске сотрудники полиции провели беседу антинаркотической направленности в рамках акции «Дети России»

Сегодня сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области провели беседу о значимости здорового образа жизни и профилактике наркомании со студентами Смоленского института искусств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх