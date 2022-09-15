В Ярославле сотрудники Управления по вопросам миграции встретились с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранную рабочую силу

Руководством управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области проведена встреча с представителями предприятий региона, привлекающих к трудовой деятельности иностранную рабочую силу.
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