В Ярославле сотрудники Управления по вопросам миграции встретились с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранную рабочую силу

Руководством управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области проведена встреча с представителями предприятий региона, привлекающих к трудовой деятельности иностранную рабочую силу.

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