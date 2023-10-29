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Финал сверхдальнобойной артиллерии

Финал сверхдальнобойной артиллерии

23 марта 1918 года мостовые Парижа вздрогнули под ногами парижан от сильного взрыва. Привычно обратив глаза к небу, к своему удивлению, парижане не обнаружили там разрывов зенитных снарядов и медленно плывущих немецких «Цепеллинов».

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