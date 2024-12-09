А нужна ли нам вообще эта Абхазия Знаете, совершенно без удовольствия почитывал всё вываленное в Интернет в нашем российском сегменте, и просто какое-то дежавю одолевало.
Абхазия в финансовой блокаде. Россия ответила на унижение, Грузия приготовилась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Сорокин
Абхазия, это не Страна, это колхоз им. Бжании...Работы нет, производство в ж...пе, только Российские дотации, Народ ленив до безобразия (к халяве привыкли), родовой уклад...Эти идиоты, даже не понимают, что будет, если Россия уйдёт и зайдёт Грузия...Забыли, твари Русские блок посты!
Ответить
42 мин.
Зинаида Антонцева
Много слов написал автор. Органы государственной власти России разберутся с Абхазией
Ответить
13 мин.
Геннадий Сытник
У аФФтора денег много? Пусть содержит.
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии