Абхазия в финансовой блокаде. Россия ответила на унижение, Грузия приготовилась

Виталий Сорокин

Абхазия, это не Страна, это колхоз им. Бжании...Работы нет, производство в ж...пе, только Российские дотации, Народ ленив до безобразия (к халяве привыкли), родовой уклад...Эти идиоты, даже не понимают, что будет, если Россия уйдёт и зайдёт Грузия...Забыли, твари Русские блок посты!