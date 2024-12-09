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Абхазия в финансовой блокаде. Россия ответила на унижение, Грузия приготовилась

Абхазия в финансовой блокаде. Россия ответила на унижение, Грузия приготовилась

А нужна ли нам вообще эта Абхазия Знаете, совершенно без удовольствия почитывал всё вываленное в Интернет в нашем российском сегменте, и просто какое-то дежавю одолевало.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Абхазия, это не Страна, это колхоз им. Бжании...Работы нет, производство в ж...пе, только Российские дотации, Народ ленив до безобразия (к халяве привыкли), родовой уклад...Эти идиоты, даже не понимают, что будет, если Россия уйдёт и зайдёт Грузия...Забыли, твари Русские блок посты!
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42 мин.
Зинаида Антонцева
Много слов написал автор. Органы государственной власти России разберутся с Абхазией
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13 мин.
Геннадий Сытник
У аФФтора денег много? Пусть содержит.
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11 мин.

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