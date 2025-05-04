В Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. С инициативой упрощения процедуры присвоения звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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