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В Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

В Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. С инициативой упрощения процедуры присвоения звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

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