Генерал Кривонос: украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Власти Украины готовят уголовные дела в отношении некоторых командиров ВСУ, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос.
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