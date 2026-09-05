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Татар-информ

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В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе, ожидающихся 6 сентября в РТ

В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе, ожидающихся 6 сентября в РТ

Ночью и днем 6 сентября в Татарстане местами ожидается ветер до 20 м/с, а также гроза. В связи с непогодой в ГУ МЧС России по РТ рекомендуют быть осторожным и не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

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