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Специалисты РНПК представили проект платформы для долгосрочного управления сельхозугодьями России

Специалисты РНПК представили проект платформы для долгосрочного управления сельхозугодьями России

Центр компетенций риск-офиса Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) предложил к реализации проект по созданию платформы анализа сельхозугодий России на основе данных о почвах, климате и продуктивности сельхозкультур.

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