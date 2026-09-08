Специалисты РНПК представили проект платформы для долгосрочного управления сельхозугодьями России

Центр компетенций риск-офиса Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) предложил к реализации проект по созданию платформы анализа сельхозугодий России на основе данных о почвах, климате и продуктивности сельхозкультур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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