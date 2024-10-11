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Климатологи ждут новых природных бедствий по всей планете

Климатологи ждут новых природных бедствий по всей планете

Климатологи ждут новых природных бедствий по всей планете Ирэн ОрлонскаяИсследователи, специализирующиеся на вопросах глобального изменения климата, утверждают, что увеличение количества природных катастроф становится всё более заметным.

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