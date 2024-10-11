Климатологи ждут новых природных бедствий по всей планете Ирэн ОрлонскаяИсследователи, специализирующиеся на вопросах глобального изменения климата, утверждают, что увеличение количества природных катастроф становится всё более заметным.
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