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Пронедра

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Последнее эпишельфовое озеро Канады исчезло после распада ледника

Последнее эпишельфовое озеро Канады исчезло после распада ледника

Последнее эпишельфовое озеро Канады прекратило существование: после того как в июле 2020 года рухнул шельфовый ледник Милн, пресноводный слой озера дренировался в Северный Ледовитый океан, а восстановления так и не последовало.

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