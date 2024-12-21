В Мичуринске школьники приняли участие в акции "Полицейский Дед Мороз"

Сотрудники транспортной полиции совместно с железнодорожниками организовали для школьников начальных классов средней школы № 1 Мичуринска сказочное путешествие по железной дороге в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» (0+).
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